POL-BOR: Ahaus-Alstätte/Vreden - Milchtankstellen Ziel von Dieben

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Nordstraße; Tatzeit: zwischen 20.03.2024, 19.00 Uhr, und 21.03.2024, 06.00 Uhr; In Büroräume eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Bocholt. Um in das Gebäude an der Nordstraße zu gelangen, machten sich die Täter gewaltsam an einer Tür zu schaffen. Die Einbrecher entwendeten Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter ...

