Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Exhibitionist am Aasee

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Im Königsesch;

Tatzeit: 20.03.2024, 18.05 Uhr;

Ein Mann hat sich am Mittwoch in Bocholt in schamverletzender Weise gezeigt. Eine Joggerin war gegen 18.05 Uhr am Aasee unterwegs, als es zu dem Vorfall kam. Wie die Geschädigte berichtet, stand der Exhibitionist dabei entblößt hinter einer Parkbank. Alarmierte Polizeikräfte konnten in der Nähe eine Person antreffen, auf die die Beschreibung des Täters passte. Der 42-Jährige bestreitet die Tat. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell