Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Heiden (ots)

Unfallort: Heiden, Velener Straße;

Unfallzeit: 20.03.2024, 12.40 Uhr;

Leichte Verletzungen haben zwei Autofahrer am Mittwoch in Heiden bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 26-Jähriger hatte gegen 12.40 Uhr außerorts die Velener Straße in Richtung Velen befahren. Von dieser wollte der Schermbecker nach rechts in die Nordicker Straße abbiegen. Ein nachfolgender 53-jähriger Velener prallte mit seinem Wagen auf. Rettungskräfte versorgten die beiden Fahrer medizinisch. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell