Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Automaten aufgebrochen

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Borkener Straße;

Tatzeit: 20.03.2024, zwischen 02.15 Uhr und 14.30 Uhr;

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in einen gastronomischen Betrieb in Heiden eingedrungen. Wie die Täter in das Gebäude an der Borkener Straße gelangt sind, ist noch ungeklärt. Im Inneren brachen sie mehrere Automaten auf und entwendeten daraus Zigaretten und Bargeld. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell