POL-BOR: Heiden - Querendes Kind übersehen

Heiden (ots)

Unfallort: Heiden, Pastoratsweg;

Unfallzeit: 19.03.2024, 08.35 Uhr;

Zu einer Kollision eines Pkw mit einem radfahrenden Kind kam es gestern Morgen in Heiden. Der 7-jährige Junge wollte mit seinem Fahrrad den Pastoratsweg überqueren, welcher zeitgleich von einer 42-jährigen Heidenerin in Richtung Lembecker Straße befahren wurde. Ihren Angaben zufolge habe am rechten Fahrbahnrand ein Lieferwagen geparkt, weshalb sie den Fahrradfahrer zu spät sah. Ein Ausweichen war nicht mehr möglich. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Junge leicht und begab sich mit seiner Mutter in ärztliche Behandlung. (ao)

