POL-BOR: Ahaus - Entgegenkommenden übersehen

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Winterswyker Straße; Tatzeit: 18.03.2024, 14.30 Uhr; Einem Taschendieb zum Opfer gefallen ist ein Kunde eines Discounters an der Winterswyker Straße in Vreden. Der Senior wollte am Montagnachmittag seinen Einkauf an der Kasse bezahlen, als er den Diebstahl seiner Geldbörse bemerkte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. Die Polizei erneuert in ...

