Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Alkoholisierter Mann bedroht Reisenden mit Schere

Hauptbahnhof Bremen, 10.03.2024 / 21:34 Uhr - Ein 28-jähriger Mann soll am Bremer Hauptbahnhof einen 35-jährigen Mann mit einer Schere bedroht haben. Bundespolizisten nahmen ihn am Sonntagabend fest.

Nach ersten Ermittlungen soll es zuvor zwischen den beiden Männern zu einer verbalen Streitigkeit gekommen sein. In der Folge bedrohte der Täter den Geschädigten mit einer Schere. Mehrfach soll er mit der Schere in der Hand Stichbewegungen in Richtung des Kopfes des 35-Jährigen angedeutet haben. Ein aufmerksamer Passant versuchte, dem Angreifer die Schere zu entreißen.

Im Anschluss setzte sich der Täter in eine Sitzgruppe im Hauptbahnhof und konsumierte Alkohol. Dort nahmen ihn die Bundespolizisten vorläufig fest. Sie beanzeigten ihn wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Sein Atemalkoholwert betrug 1,44 Promille.

Im Zusammenhang mit der Bedrohung und der versuchten gefährlichen Körperverletzung bittet die Bremer Bundespolizei um Zeugenhinweise, insbesondere des Mannes, der dem Täter die Schere entreißen wollte: Telefon 0421/16299-7777

