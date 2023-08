Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: "Herrenloses" Schlauchboot auf dem Neckar im Wehrbereich Stuttgart-Hofen

Göppingen (ots)

Für Aufsehen sorgte am Mittwoch, den 30.08.2023 ein Schlauchboot im Bereich Stuttgart - Hofen im Neckar. Das offensichtlich "herrenlose" Schlauchboot wurde durch einen Schleusenbediensteten umhertreibend im Wehrbereich entdeckt. Dieser verständigte umgehend die Wasserschutzpolizei Stuttgart.

Durch die Wasserschutzpolizei folgten weitere Verständigungsmaßnahmen, woraufhin sich mehrere Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart an der Örtlichkeit einfanden. Zudem beteiligte sich ein in unmittelbarer Nähe befindliches Motorboot der DLRG ebenfalls an der Suche nach möglicherweise vermissten Personen.

Nachdem die Absuche des Auffindeortes negativ verlief sowie aufgrund des verwahrlosten Zustandes, wird davon ausgegangen, dass das Schlauchboot durch die ergiebigen Regenfälle der letzten Wochen in den Wehrbereich geschwemmt wurde und kein Unglücks- oder Vermisstenfall vorliegt.

Die Wasserschutzpolizei weist in diesem Zusammenhang auf die Gefährlichkeit von Wehrbereichen an Schleusenanlagen hin. Diese sollten zur eigenen Sicherheit nicht befahren werden, um nicht in eine unkontrollierbare Strömung zu geraten. Grundsätzlich wird auf dem Neckar als Bundeswasserstraße darüber hinaus das Tragen von Schwimmwesten empfohlen.

Außerdem unterliegen auch kleinere Boote, wie in diesem Fall ein Schlauchboot, einer Kennzeichnungspflicht. Demnach sollte dieses dauerhaft und gut leserlich zumindest mit dem Namen des Eigentümers sowie dessen Erreichbarkeit / Adresse beschriftet sein. Dies erleichtert den Rettungskräften in Fällen wie diesem, ein Boot eindeutig zuzuordnen und einen tatsächlichen Unglücksfall schnell und eindeutig erkennen zu können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell