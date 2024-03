Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Bundespolizei bringt gesuchte Männer ins Gefängnis

Bremen (ots)

Bremen, 10.03.2024 - Bremer Bundespolizisten haben am Sonntag in Bremen gleich drei gesuchte Männer verhaftet. Es lagen jeweils Haftbefehle vor.

Gegen 10:40 Uhr kontrollierten die Beamten im öffentlichen Bereich des Flughafens Bremen einen 21-jährigen Deutschen. Wie sich bei der Überprüfung seiner Personalien herausstellte, lag gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Bremen wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung vor.

Ein 39-jähriger Bulgare wurde am Nachmittag überprüft, da er unbefugt die Gleise am Hauptbahnhof Bremen überschritten hatte. Bei seiner Kontrolle kam ans Licht, dass er von der Staatsanwaltschaft Bremen zur Strafvollstreckung ausgeschrieben war. Der Mann hatte wegen Diebstahls mit Waffen eine Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro zu zahlen.

Ebenfalls am Hauptbahnhof Bremen wurde ein 30-jähriger syrischer Staatsangehöriger in den Abendstunden von den Bundespolizisten kontrolliert. Auch der Syrer wurde von der Staatsanwaltschaft in Oldenburg mit Haftbefehl gesucht. Wegen Subventionsbetrug hatte er einen 5-stelligen Betrag an die Justiz zu zahlen.

Keiner der beiden am Hauptbahnhof Bremen Festgenommenen konnte die jeweilige Justizforderung begleichen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Gesuchten in die Justizvollzugsanstalt Bremen eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell