POL-HG: +++Blutiger Streit in Asylunterkunft+++mehrere Einbrüche+++Hochwertiges Elektrofahrrad gestohlen+++Exhibitionist im Gebüsch+++Körperverletzung auf Faschingsveranstaltung+++

+++Blutiger Streit in Asylunterkunft-gefährliche Körperverletzung+++ Freitag, 09.02.2024, 20:18 Uhr Bad Homburg, Ober-Eschbacher Straße

Am Freitagabend kam es in einer Asylunterkunft in Ober-Eschbach zu einem blutigen Streit zwischen mehreren Bewohnern. Anlass dieses Streites war, nach bisherigen Erkenntnissen, die Lautstärke im Gebäude. Ein 19-jähriger Serbe, der nicht Bewohner der Unterkunft ist, legte sich mit einem 25-jährigen Bewohner an. Er schlug und trat auf den Afghanen ein. Ein weiterer 25-jähriger Bewohner mischte ebenfalls mit. Der Streit eskalierte und im weiteren Verlauf wurden dem Geschädigten hierbei tiefe Schnittwunden mit einem Cuttermesser zugefügt. Ein 24-jähiger weiterer Bewohner, ebenfalls Afghane, wollte den Streit schlichten, griff in das Messer des Angreifers und wurde hierbei an der Hand verletzt. Alle am Streit beteiligten Personen standen unter Alkoholeinfluss - bei ihnen wurde jeweils eine Blutentnahme durchgeführt. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht und dort ärztlich versorgt. Der durch das Cuttermesser schwer verletzte Mann wurde stationär aufgenommen - bei ihm bestand jedoch keine Lebensgefahr. Es wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt und die Staatsanwaltschaft wurde vorab in Kenntnis gesetzt.

+++Einbruch in Wohnhaus+++ Freitag, 09.02.2024, 11:30 Uhr bis Samstag, 10.02.2024, 19:15 Uhr Bad Homburg-Gonzenheim, Friedrichsdorfer Straße

Eine böse Überraschung erlebten die Bewohner eines Hauses in Bad Homburg-Gonzenheim, als sie am Samstagabend nach Hause kamen. Unbekannte Einbrecher hatten ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt, sind hierdurch ins Haus gelangt und haben sämtliche Räume durchsucht. Sie entwendeten einen Safe und verließen das Objekt unentdeckt. Die genaue Schadenshöhe hierzu ist bisher unbekannt. Hinweise hierzu nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06172 / 120-0 entgegen.

+++Einbruch in ein Einfamilienhaus+++ Ölmühlweg, 61462 Königstein im Taunus Donnerstag, 08.02.2024, 11:00 Uhr - 17:00 Uhr

Bereits am Donnerstag, den 08.02.2024 in der Zeit von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr, hebelten bisher unbekannte Täter die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses im Ölmühlweg in Königstein im Taunus auf und konnten sich so Zutritt in das Hausinnere verschaffen. Nachdem die Täter einige Schranktüren öffneten, verließen sie, ohne Wertgegenstände zu entwenden, das Gebäude. Durch das Aufhebeln entstand an der Tür ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Wenn Sie Zeuge der Tat waren oder Hinweise zu den unbekannten Tätern haben, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120-0.

+++Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus+++ Freitag, 09.02.2024, 17:30 Uhr bis Samstag, 10.02.2024, 10:00 Uhr Oberursel, Dornbachstraße

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten bisher unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen, indem an der Hauseingangstür gewaltsam gehebelt wurde. An der Hauseingangstür entstand ein Sachschaden von ca. 500.-EUR. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120-0 entgegen.

+++Einbruch in Pkw+++ Freitag, 09.02.2024, 12:18 Uhr bis Samstag, 10.02.2024, 15:00 Uhr Bad Homburg, Mühlweg

Zwischen Freitagmittag und Samstagnachmittag kam es im Mühlweg in Bad Homburg, nahe der dortigen Jugendherberge, zu einem Einbruch in einen geparkten blauen VW Up. Offenbar wurde die Seitenscheibe aufgehebelt und aus dem Inneren mehrere Gegenstände, u. a. ein Laptop, gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1000,- EUR geschätzt. Hinweise hierzu nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120-0 entgegen.

+++Hochwertiges Elektrofahrrad gestohlen+++ Samstag, 10.02.2024, 13:00 Uhr - 18:00 Uhr Oberursel, Neutorallee

Am Samstagnachmittag wurde ein hochwertiges angeschlossenes E-Bike von bisher unbekannten Tätern aus einem Hinterhof gestohlen. Der Schaden kann auf ca. 3000.-EUR beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171 / 6240-0 entgegen.

+++versuchter Diebstahl von Photovoltaik-Anlage+++ Samstag, 20.01.2024 bis Samstag 10.02.2024 Neu-Anspach, OT Anspach, Weilstraße

Während des o.g. Tatzeitraums verschafften sich einer oder mehrere unbekannte Täter Zutritt auf das Pachtgrundstück des Geschädigten und versuchten dort eine kleine Photovoltaik-Anlage zu entwenden, was jedoch misslang. Der oder die Täter konnten im Anschluss unerkannt fliehen. Letztlich kam es durch die Tatausführung zu einer Sachbeschädigung mit einem Schaden in Höhe von über 250 EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer 06081 / 9208-0 entgegen.

+++Versuchter Einbruch und Sachbeschädigung an Pkw+++ Samstag, 10.02.2024, 20:30 Uhr - 21:50 Uhr Oberursel, Kurmainzer Straße

Bisher unbekannte Täter haben am Samstagabend die Scheibe eines Frankfurter Mercedes eingeschlagen. Dann wurde der PKW geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter wurden aber nicht fündig und konnten nichts entwenden. Am Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 1000.-EUR. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120-0 entgegen.

+++Exhibitionist im Gebüsch+++ Freitag, 09.02.2024, 13:31 Uhr Bad Homburg, Usinger Weg

Eine 43-jährige Frau aus Bad Homburg war am Freitagmittag im Usinger Weg unterwegs, als ihr plötzlich ein Mann auffiel, der ihr zugewandt in einem Gebüsch stand und sein entblößtes Glied in der Hand hielt. Die Frau rannte schreiend davon, konnte jedoch, den bisher unbekannten Mann, wie folgt beschreiben:

- männlich - 20-30 Jahre alt - etwa 1,70 m groß - dunkle kurze Haare und Bart - graue Oberbekleidung - grasgrüne Jogginghose - schwarze Sneakers

Hinweise zu dem Mann nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120-0 entgegen.

+++Körperverletzung auf Faschingsveranstaltung+++ Samstag, 10.02.2024, 17:00 Uhr Wehrheim, Schulstraße

Auf einer Faschingsveranstaltung in Wehrheim kam es am Samstagnachmittag gegen 17:00 Uhr zu einem Streit zwischen einer 26-jährigen Geschädigten und einem unbekannten Gast. Dieser schlug der Geschädigten im weiteren Verlauf mehrfach mit der Hand in ihr Gesicht. Der unbekannte Täter konnte im Anschluss fliehen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer 06081 / 9208-0 zu melden.

+++Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden+++ Freitag, 09.02.2024, 06:30 Uhr - 14:20 Uhr Dreihausweg, 61476 Kronberg im Taunus

Am Freitag, den 09.02.2024, wurde zwischen 06:30 Uhr und 14:20 Uhr ein PKW beschädigt, welcher im Dreihausweg in 61476 Kronberg im Taunus in einer Parkbucht abgestellt war. Der Unfallverursacher kollidierte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, mit dem Heck des geparkten PKW und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Hierbei entstand am geschädigten PKW ein Sachschaden von 1500 Euro. Es wird darum gebeten, falls Sie Angaben zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Unfallverursacher machen können, sich bei der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174 / 9266-0 zu melden.

