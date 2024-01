Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mercedes CLK mit Farbe besprüht

Iserlohn (ots)

Ein in der Barbarastraße parkender Mercedes CLK wurde zwischen Dienstagabend, 20:00 Uhr und Mittwochmorgen, 05:00 Uhr ringsherum mit schwarzer und weißer Farbe besprüht. Zudem schnitt der unbekannte Täter das Dach des Cabriolets auf und schüttete Farbe in den Innenraum. Der entstandene Sachaschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich. Hinweise auf den möglichen Täter oder dessen Motiv liegen bisher nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

