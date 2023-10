LPI-NDH: Zeugenaufruf: Angriff auf Triebwagen der Harzer Schmalspurbahnen - Wer kann Hinweise geben?

Artern (ots) - Am Mittwoch kam es Am Königsstuhl zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Zwei der Beteiligten handelten gemeinsam zum Nachteil eines Geschädigten und verletzten ihn am Kopf. Zudem wurde seine Oberbekleidung im Rahmen des Disputs beschädigt. Entsprechende Anzeigen nahmen Beamte der Polizeistation Artern auf. Die Polizei ermittelt zu den Tätern. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

