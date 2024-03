Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelecfahrer stürzt auf Gehweg

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Konrad-Adenauer-Straße/Franz-Kerkhoff-Straße;

Unfallzeit: 20.03.2024, 07.10 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Gronau. Der Gronauer fuhr gegen 07.10 Uhr mit seinem elektrisch unterstützten Rad auf dem Gehweg des Kreisverkehrs Konrad-Adenauer-Straße/Franz-Kerkhoff-Straße, als ihm ein Fußgänger entgegenlief. Um eine Kollision zu verhindern, bremste der 30-Jährige so stark ab, dass er die Kontrolle über sein Gefährt verlor und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Der Gehweg ist an der Unfallstelle nicht für Fahrradfahrende freigegeben, sodass diese auf der Straße fahren müssen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell