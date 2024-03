Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Vandalismus an Fahrzeug

Borken-Burlo (ots)

Tatort: Borken-Burlo, Am Klostersee;

Tatzeit: zwischen 19.03.2024, 19.30 Uhr, und 20.03.2024, 07.00 Uhr;

Zwei Reifen eines Wagens zerstochen hat ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch in Borken-Burlo. Das Fahrzeug hatte vor einem Wohnhaus an der Straße Am Klostersee gestanden, als es zu der Tat kam. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell