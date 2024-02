Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf der Goldenbühlstraße - Porsche Cayenne beschädigt (23.02.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Freitagmittag hat sich auf der Goldenbühlstraße eine Unfallflucht ereignet, bei der ein Porsche Cayenne beschädigt worden ist. Ein Unbekannter fuhr ein Verkehrsschild im Bereich des Ausstellungsgeländes eines Autohauses um, das in der Folge auf einen auf der Freifläche stehenden Porsche fiel. Dabei entstand an dem Wagen ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07721 601-0, beim Polizeirevier Villingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell