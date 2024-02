Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Jugendliche geraten am Rosenmontag am Bahnhof aneinander - 16- und 19-Jähriger verletzt - Polizei sucht Zeugen (12.02.2024)

Gottmadingen (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen, die sich bereits am Rosenmontag im Bereich des Bahnhofs ereignet hat, sucht die Polizei nun Zeugen. Gegen 20 Uhr verabredeten sich ein 16-Jähriger und ein paar Freunden zur "Aussprache" eines vorangegangenen Vorfalls mit einer Gruppe von drei Jugendlichen am Bahnhof. Dort tauchte die Dreiergruppe jedoch mit insgesamt rund 20 weiteren Personen auf. In der Folge schlugen und traten etwa sieben Jugendliche auf den 16-Jährigen ein. Nachdem ihm sein 19-Jähriger Bruder zur Hilfe kam, griffen sie ihn ebenfalls an. Beide erlitten dabei Verletzungen in Form von Hämatomen, Prellungen und Platzwunden.

Die Polizei bittet nun Zeugen der Auseinandersetzung sich dringend unter der Tel. 07731 917036 beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen zu melden.

Personen, die Handyvideos des Vorfalls gefertigt oder zugeschickt bekommen haben, werden ebenfalls gebeten, diese zur Verfügung zu stellen.

