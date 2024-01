Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Fahrzeug entzieht sich Polizeikontrolle

Niederländischer Beamter gibt Schuss ab | Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei Kleve und Krefeld sowie der Staatsanwaltschaft Kleve

Emmerich am Rhein (ots)

Am Donnerstag (18. Januar 2024) kam es gegen 9 Uhr im Bereich von Hansastraße, Leegmeer und "Am Hasenberg" in Emmerich zu einem Polizeieinsatz.

Niederländischen Polizeibeamten war in ihrem Bereich ein verdächtiges Fahrzeug mit entwendeten belgischen Kennzeichen aufgefallen. Die Insassen entzogen sich der Kontrolle und fuhren Richtung Deutschland. Die Polizei verfolgte den Pkw über die Ländergrenze, bis er in Emmerich stoppte und die drei Männer zu Fuß ihre Flucht fortsetzten. Im Rahmen der Verfolgung kam es zu einer Schussabgabe durch einen der Beamten, dabei wurde ein Verdächtiger leicht verletzt. Nach einer kurzen Behandlung im Krankenhaus kam er in Polizeigewahrsam.

Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Suche nach den beiden anderen Flüchtigen - die Fahndung verlief zunächst erfolglos. Gegen 15:15 Uhr konnte die Polizei dann auf dem Ackerweg einen zweiten Flüchtigen festnehmen.

Zur Schussabgabe durch den niederländischen Polizeibeamten hat die Kriminalhauptstelle Krefeld die Ermittlungen aufgenommen.

