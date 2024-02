Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Forstspezialschlepper gerät in Brand - rund 150.000 Euro Schaden (22.02.2024)

Hilzingen (ots)

Rund 150.000 Euro Schaden sind bei einem Brand einer forstwirtschaftlichen Maschine im Staatswald im Bereich "Dellenhau" am Donnerstagmorgen entstanden. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet der Forstspezialschlepper während einer Arbeitspause in Brand. Die mit vier Fahrzeugen und 23 Mann ausgerückte Gottmadinger Feuerwehr konnte das Feuer löschen, nachdem vorherige Versuche der Arbeiter, das Gerät mittels einem Autofeuerlöscher in den Griff zu bekommen fehlschlugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell