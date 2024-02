Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, A81, Lkr. Konstanz) Autofahrerin bei Unfall auf der Autobahn schwer verletzt - Vermutlich aufgrund Handynutzung während der Fahrt (21.02.2024)

Singen, A81 (ots)

Eine junge Frau ist bei einem Unfall auf der Autobahn 81 zwischen dem Hohentwieltunnel und der Anschlussstelle Singen am Mittwochmorgen schwer verletzt worden. Gegen 07.30 Uhr war die 29-Jährige mit einem Smart auf der A81 von Gottmadingen in Richtung Stuttgart unterwegs. Vermutlich weil sie sich während der Fahrt mit ihrem Mobiltelefon beschäftigte, verlor die 29-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen und prallte in der Folge in die Mittelschutzplanke. Die junge Frau erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Der Smart, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens an der Mittelschutzplanke dürfte im Bereich von rund 10.000 Euro liegen.

Die Feuerwehren aus Singen und Hilzingen unterstützten bei der Unfallaufnahme mit insgesamt vier Fahrzeugen und 10 Mann.

Die Autobahn war während der Unfallaufnahme in Richtung Stuttgart vollgesperrt.

Das Handy mit dem noch "geöffneten" Messenger fanden die Beamten im Fußraum des demolierten Autos auf.

