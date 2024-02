Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Einmündung der Langstraße auf die Obrist-Aescher-Straße - insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden (22.02.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, zu dem es am Donnerstagmittag auf der Einmündung der Langstraße auf die Obrist-Aescher-Straße gekommen ist. Ein 27-jähriger Seat-Fahrer bog von der Obrist-Aescher-Straße auf die Langstraße ab und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Skoda eines 26-Jährigen. An beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von je rund 5.000 Euro.

