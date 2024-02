Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Autofahrer kommt von Straße ab-mehrere beteiligte Fahrzeuge- Polizei sucht Zeugen (22.02.2024)

Rottweil (ots)

Am Donnerstag, gegen 13.45 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 14 zwischen Rottweil und Neufra zu einem Unfall gekommen, an dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 72-jähriger Fahrer eines VW Caddy war auf der B 14 von Neufra herkommend in Richtung Rottweil unterwegs. Nach derzeitigen Stand schlief der Mann am Steuer ein, wodurch der Wagen über die Gegenfahrbahn fuhr und links von der Straße abkam. Hier blieb der VW auf einer Wiese stehen. Zu diesem Zeitpunkt fuhren auf der Gegenfahrbahn ein Ford Fiesta, ein VW Golf und ein Hyundai Tucson hintereinander her. Die entgegenkommende 21-jährige Fahrerin des Ford wich nach rechts aus, der 44 Jahre alte Fahrer des VW Golf fuhr auf die Gegenfahrbahn und die 51-jährige Fahrerin des Hyundai machte eine Vollbremsung, so dass es nicht zum Zusammenstoß mit dem Caddy kam. Hinter dem Caddy fuhr zu dieser Zeit ein silberfarbener Mercedes. Auch dessen unbekannter Fahrer musste nach rechts Ausweichen, um nicht mit dem VW Golf zusammenzustoßen. An diesen Autos entstanden keine Blechschäden. Die Höhe des Schadens am Caddy schätzt die Polizei auf rund 3.000 Euro.

Die Polizei Rottweil hat die Ermittlungen wegen einer Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls, insbesondere den unbekannten Mercedes-Fahrer, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell