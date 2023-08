Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand am Sonntag (06.08.2023) zwischen 11.10 Uhr und 15.30 Uhr in der Neckarstraße in Kornwestheim bei einer Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte das Heck eines am Fahrbahnrand abgestellten VW und machte sich anschließend davon. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313 -0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev.@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.

