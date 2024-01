Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim, Pressebericht vom 29.01.2024

Goslar (ots)

Im Überholverbot Polizei überholt

Hahausen. Am Freitagmittag überholte ein Seesener in einem Zug mehrere Fahrzeuge auf der B 248 in Höhe der Einmündung der Straße Neustadt. An dieser Stelle besteht ein Überholverbot. Pech für den Seesener, in der Kolonne der Fahrzeuge befand sich auch ein ziviler Funkstreifenwagen der Langelsheimer Polizei. Auf den Mann kommt nun ein Bußgeld zu.

Trunkenheitsfahrt

Langelsheim. Am Freitagabend befuhr ein 61jähriger Langelsheimer mit seinem PKW die Bahnhofstraße. Dort wurde er im Rahmen einer Verkehrskontrolle kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert vom 0,65 Promille. Es folgte eine Blutprobenentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt.

