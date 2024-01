POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 28.01.2024

Goslar (ots) - Seesen Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5699873 Am Donnerstagmittag wurden bei einem schweren Verkehrsunfall in Seesen zwei Personen verletzt. Der 18-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta fuhr auf der Braunschweiger Straße in Seesen in Richtung Langelsheim. Gegen 13.10 Uhr geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem 3er BMW eines ...

