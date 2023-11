Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelec-Fahrer verletzt sich bei Sturz

Hamm-Herringen (ots)

Ein 72-Jähriger wurde am Montag, 01. November, gegen 13.55 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Herringer Heide verletzt. Der Pedelec-Fahrer befuhr den Radweg der Herringer Heide in nordöstlicher Fahrtrichtung. Kurz vor der Dortmunder Straße kam ein 7-jähriger Junge mit seinem Rad von rechts aus einem Fußweg auf den Radweg gefahren. Um einen Zusammenstoß mit dem Kind zu verhindert, bremste der 72-Jährige sein Pedelec derart stark ab, dass er die Kontrolle über sein Rad verlor und zu Boden stürzte. Durch den Sturz verletzte er sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, in welchem er stationär verblieb. Am Pedelec entstand Sachschaden von geschätzt 200 Euro. (rs)

