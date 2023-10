Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Eingedrungen und Zigaretten gestohlen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Dingdener Straße;

Tatzeit: Nacht zum 17.10.2023;

Tabakwaren haben Einbrecher in der Nacht zum Dienstag aus einem Geschäftsgebäude an der Dingdener Straße in Bocholt mitgehen lassen. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Täter eine Tür aufgehebelt, um ins Innere zu gelangen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell