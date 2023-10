Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei beendet mehrere Alkohol- und Drogenfahrten - Zwei Betrunkene nehmen Fahrertausch vor

Hamm (ots)

Die Polizei Hamm zog am Montag, 30. Oktober, wieder mehrere Autofahrer aus dem Verkehr, die vor Fahrtantritt Alkohol oder Drogen konsumiert hatten.

Ein 44-Jähriger aus Hamm wurde gegen 14.20 Uhr mit seinem Skoda auf dem Bockumer Weg angehalten. Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand.

Ebenfalls unter Drogeneinfluss fuhren ein 22-Jähriger aus Hamm, der mit seinem Fiat um 16.30 Uhr auf der Hammer Straße kontrolliert wurde, genau wie ein 23-jähriger Mann aus Hamm um 11.50 Uhr mit seinem Mercedes auf der Wittekindstraße. Die Männer mussten eine Blutprobe abgeben.

Zwei weitere Männer und eine Frau fischte die Polizei ebenfalls aus dem Verkehr, weil sie alkoholisiert unterwegs waren. Zuvor hatten aufmerksame Zeugen in zwei Fällen der Leitstelle der Polizei Autofahrer gemeldet, die in Schlangenlinien unterwegs waren. So konnten die Beamten einen 34-jährigen Hammer gegen 22 Uhr in seinem Skoda auf dem Vorheider Weg kontrollieren. Anschließend übergab er den Polizisten seinen Führerschein und ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe.

Kurz nach Mitternacht meldete ein Zeuge einen unsicher fahrenden Toyota auf der Radbodstraße, der in Richtung Hafenstraße unterwegs war. Das eingesetzte Streifenwagen-Team kontrollierte daraufhin einen 25-Jährigen und eine 23-Jährige aus Hamm in dem Auto an der Hafenstraße. Es ergab sich schnell der konkrete Verdacht, dass beide das Fahrzeug nacheinander gelenkt und einen Fahrertausch vorgenommen haben. Das Problem: beide waren deutlich alkoholisiert und die 23-Jährige erst gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Beide mussten eine Blutprobe und der 25-Jährige seinen Führerschein abgeben.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell