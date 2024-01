Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 26.01.2024

Goslar (ots)

In Bad Harzburg entstand am frühen Freitagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses.

Gegen 1.30 Uhr meldete eine Anruferin bei der Feuerwehr starke Rauchentwicklung in dem Haus im Eschenweg. Die kurz darauf eingetroffenen Feuerwehren löschte den entstandenen Brand im Kellerbereich. Personen wurden nach aktuellem Sachstand nicht verletzt. Alle Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kripo Goslar übernommen.

+++

Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung / Opfer lobt 1.000 Euro für Hinweise aus

In der Silvesternacht wurde eine 63-jährige Frau aus Wolfshagen mit Feuerwerkskörpern beworfen. Ein Feuerwerkskörper traf die Frau und verursachte mehrere Verletzungen.

Kurz nach 0 Uhr am Neujahrsmorgen war die Geschädigte aus ihrem Haus Am Borbergsbach in Wolfshagen getreten und aus einer vor dem Nachbarhaus stehenden Gruppe heraus mit Feuerwerkskörpern beworfen worden. Hierbei wurde die Frau nicht unerheblich verletzt. Weiterhin wurde auch ein PKW beschädigt.

Als mögliche Tatverdächtige kommen Jugendliche / Heranwachsende in Frage, die in der Silvesternacht in einem Nachbarhaus gefeiert hatten.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Straftaten führen, lobt die 63-jährige Wolfshagenerin nun 1.000 Euro Belohnung aus.

Die Polizeistation Langelsheim ist für Hinweise unter (05326) 978780 erreichbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell