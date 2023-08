Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Schränke und Schubladen durchwühlt

Beute machten Einbrecher am Dienstag oder Mittwoch in Rechberghausen.

Ulm (ots)

Zeugen bemerkten den Einbruch am Mittwoch in den Morgenstunden. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Unbekannten zwischen 17.30 Uhr und 6.45 Uhr auf das Betriebsgelände Am Desenbach gelangten. Zunächst überwanden sie einen Zaun und hebelten an einem Gebäude ein Fenster auf. Im Innern durchsuchten sie im Umkleideraum unverschlossene Spinde. In einem Büroraum fanden sie wohl Bargeld. Damit konnten sie unentdeckt flüchten. Der Polizeiposten Rechberghausen sicherten die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Vorbeugung: Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

