Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall auf der Königstraße - rund 10.000 Euro Schaden (22.02.2024)

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstagabend hat sich auf der Königstraße ein Unfall ereignet, bei dem Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro entstanden ist. Ein 24-Jähriger fuhr mit einem VW Polo rückwärts aus der Einfahrt eines Grundstücks und touchierte dabei einen an der dortigen Ampel wartenden Opel Zafira eines 49 Jahre alten Mannes. Die Polizei schätzte den Schaden an beiden Autos auf je rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell