Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.10.2023.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Salzgitter, Bad, Braunschweiger Straße, 01.10.2023, 04:30 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass zwei Männer im Alter von 21 und 49 Jahren in einer Bar in Streit gerieten. Zur Ursache des Streites können derzeit keine Angaben gemacht werden. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung habe der 49-jährige Mann sein Opfer mit einer Flasche am Kopf verletzt. Der 21-jährige Mann habe daraufhin den Täter mit einem Messer bedroht. Die Polizei konnte beide Kontrahenten feststellen. Der 49-jährige Tatverdächtige stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von knapp 1,3 Promille. Die Polizei veranlasste daraufhin die Entnahme einer Blutprobe und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Salzgitter, Thiede, Ricarda-Huch-Weg, 02.10.2023, 01:00 Uhr.

Ein 29-jähriger Fahrer eines Pkw konnte von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Anhaltspunkte deuteten bei dem Mann auf eine Alkoholbeeinflussung. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und stellten seinen Fahrzeugschlüssel zur Gefahrenabwehr sicher. Zudem wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Pkw kam von der Fahrbahn ab.

Baddeckenstedt, Binder, Hauptstraße, 01.10.2023, kurz nach 21:00 Uhr.

Ein 23-jähriger Fahrer eines Pkw befuhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung der Autobahn 39. In einem Kurvenbereich verlor der Mann die Kontrolle über seinen Pkw und verursachte hierdurch einen Unfall. Der leicht verletzte Fahrer lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung ab. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann mit zu hoher Geschwindigkeit und unter dem Einfluss von Alkohol den Unfall verursacht hatte. Die Polizei veranlasste daraufhin die Entnahme einer Blutprobe und stellte den Pkw des Mannes sicher. Weitere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 23-jährige offensichtlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Schaden liegt bei ca. 9000 EUR.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell