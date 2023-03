POL-UL: (HDH) Gerstetten - Entlaufenes Rind sorgt für Furore

Ulm (ots) - Ungebetenen Besuch hat ein Verein in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erhalten. Einbrecher machten sich an einem Gebäude in der Wilhelm-Schussen-Straße in Bad Schussenried zu schaffen und drangen über ein Fenster in das Haus ein. Ziel der Diebe war ein kleiner Tresor, welcher sich in den Räumlichkeiten eines Vereines befand. Dieser wurde entwendet. Der Polizeiposten Bad Schussenried hat die ...

