POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte schlagen Schaufensterscheiben in der Ekkehardstraße und der Hegaustraße ein - mehrere tausend Euro Schaden (23.02.2024)

Singen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag Schaufensterscheiben in der Hegaustraße und der Ekkehardstraße beschädigt. Der oder die Täter schlugen auf die Scheibe eines Eisenwarenhandels in der Ekkehardstraße und eines Erotikshops in der Hegaustraße mit unbekanntem Gegenstand ein, so dass die Fenster splitterten. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

