POL-WAF: Beckum. Pkw angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag (27.02.2023) in ein Blumengeschäft in Ennigerloh eingebrochen. Zwischen Sonntag (26.02.2023, 17.00 Uhr) und Montag (07.30 Uhr) verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Geschäft an der Warendorfer Straße. Hier stahlen sie Bargeld und Geräte-Akkus und flüchteten in unbekannte Richtung. Wer kann Hinweise zu den Tätern oder dem Einbruch geben? Melden Sie ...

mehr