Polizei Korbach

POL-KB: Gießen

Hatzfeld: 55-Jähriger wird vermisst

Korbach (ots)

Die Polizei sucht aktuell nach dem 55-jährigen Stephan S. Er wurde letztmalig am Vormittag des 23.01.2024 in der Gießener Universitätsklinik gesehen. Der Vermisste hat auch Bezüge in den Raum Hatzfeld (Landkreis Waldeck-Frankenberg). Die Polizei schließt nicht aus, dass er sich dort aufhalten könnte.

Beachten Sie bitte auch die Pressemeldung des Polizeipräsidiums Mittelhessen unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5699740.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555, die Polizeistation Frankenberg unter 06451/72030 oder jede andere Polizeidienststelle.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell