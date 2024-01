Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Werl (ots)

Am 1. Januar kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Hedwig-Dransfeld-Straße und der Schützenstraße. Eine 32-jährige Frau aus Welver befuhr mit ihrem BMW die Schützenstraße in westliche Richtung. Als sie in den Kreuzungsbereich einfuhr, kollidierte sie mit dem Peugeot einer 59-jährigen Frau aus Welver, die die bevorrechtigte Hedwig-Dransfeld-Straße zeitgleich in Richtung Grafenstraße befuhr. Beide Fahrerinnen wurden infolge des Unfallgeschehens schwer verletzt und zur Weiterbehandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallzeit war die Lichtzeichenanlage im Kreuzungsbereich nicht in Betrieb.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell