Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: PKW kollidiert mit Radfahrerin - 46-Jährige erleidet schwere Verletzungen

Osnabrück (ots)

Am Montagvormittag beabsichtigte eine 57-jährige Volvofahrerin gegen 06:30 Uhr von der Straße Im Wieven rechts in den Ochsenweg in Richtung Melle abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt der Fahrradfahrerin, welche den Rad-/Gehweg des Ochsenwegs in Richtung Melle befuhr und es kam zur Kollision. Die 46-Jährige Radfahrerin aus Melle erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

