Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbruch in Postfiliale- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 03.26 Uhr, trieben Diebe ihr Unwesen in Melle. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Postfiliale in der Straße "Kampingring" und durchsuchten die Räumlichkeiten. Eine aufmerksame Zeugin nahm Geräusche aus der Postfiliale wahr und wählte den Notruf. Aus bislang unbekannten Gründen, wurden die Täter bei der Tatausführung gestört und flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter

- schwarz gekleidet - Sturmhaube - ca. 180 cm groß - kräftige Statur

2. Täter

- schwarz gekleidet - Sturmhaube - schmächtige Statur - ca. 170-175 cm

Die Polizei Melle bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder den Tätern geben können, sich unter 05422/92260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell