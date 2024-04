POL-OS: Bissendorf: Diebstahl eines Quads- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Donnerstagabend in der Zeit von 19.30 Uhr bis 19.45 Uhr kam es in den Straßen "Am Plessen" und der "Osnabrücker Straße" zu zwei versuchten Wohnungseinbruchsdiebstählen. An der Einsatzörtlichkeit "Am Plessen" verschaffte sich der 25- jährige Täter Zutritt zu einem Objekt durch gewaltsames Öffnen einer Tür. Dort überraschte ihn der ...

mehr