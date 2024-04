Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Hinweise auf Frauentrio nach Einbruch in der Straße Auf der Gehlke - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am helllichten Tage verschafften sich Unbekannte zwischen Montagmorgen (9.45 Uhr) und Montagnachmittag (16.45) Zutritt zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Auf der Gehlke. Aus den vier Wänden der Wohnungseigentümer entwendeten die Kriminellen Wertgegenstände in unbekannter Höhe. Anschließend flüchteten sie vom Tatort. Nach Zeugenhinweisen führt die Spur möglicherweise auf eine Gruppe dreier Frauen, die unweit des Tatortes in einen silbernen Opel Astra gesehen wurden. Auch in dem betroffenen Mehrparteienhaus soll sich dieses Trio zuvor aufgehalten haben. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die Hinweise zu dem silbernen Opel Astra oder den drei weiblichen Insassen geben können. Das Fahrzeug wurde nach der Tat in der Dorfstraße lokalisiert. Hinweise werden von der Polizei aus Belm unter 05406 898630 entgegengenommen.

