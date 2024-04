Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg/Dörenberg: Campingausrüstung - Eigentümer gesucht

Im Waldgebiet am Dörenberg haben unbekannte Personen am Samstagvormittag ihre Campingausrüstung zurückgelassen. Neben einem Zelt, Schlafsäcken und weiteren Gegenständen, wurden auch Diabetesmedikamente aufgefunden. Die sichergestellten Gegenstände befinden sich bei der Polizei in Georgsmarienhütte, sind in einem guten Zustand und sollen den Eigentümern zurückgegeben werden. Daher bittet die Polizei Georgsmarienhütte Personen, die Angaben zu den Sachen machen können, sich unter 05401-8316 143 oder 05401-83160 zu melden.

