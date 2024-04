POL-OS: Georgsmarienhütte: Opel von Autohausgelände gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Zwischen Freitagabend (23.50 Uhr) und Samstagmorgen (9 Uhr) hat sich ein Unbekannter an einem Zigarettenautomaten in der Natruper Straße zu schaffen gemacht. Mit Bargeld und einer unbekannten Menge an Zigarettenschachteln machte sich der Täter anschließend aus dem Staub. Der Tatort befindet sich zwischen der Albrechtstraße und der Straße Am ...

mehr