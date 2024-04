Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Fußgängerin von Radfahrer erfasst und schwer verletzt - Verursacher flüchtete - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am späten Mittwochvormittag (11.45 Uhr) wurde eine Fußgängerin in der Straße Öwer de Hase von einem Radfahrer angefahren und schwer verletzt. Beide fielen nach dem Zusammenstoß zu Boden. Möglicherweise verletzte sich dabei auch der Radfahrer. Als Ersthelfer schließlich den Notruf wählten, flüchtete der Verursacher in Richtung Neumarkt. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Deutsch-Passage. Nach dem Geschehen wurde die ältere Dame medizinisch behandelt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der flüchtige Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- 45 - 50 Jahre alt - 170 - 180cm groß

Bekleidung:

- dunkel gekleidet - schwarze Jacke - Woll- oder Pudelmütze in schwarz mit farbigen Streifen

Fahrrad:

- dunkles Fahrrad oder E-Bike

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Radfahrer geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2515 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück