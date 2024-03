Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/ Neuenkirchen: Sachbeschädigung durch Feuer- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Freitagmorgen gegen 02.00 Uhr kam es zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Melle, im Ortsteil Neuenkirchen. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten insgesamt 244 Strohballen auf einem Feld in der Straße "Westring" in Brand. Die Ballen brannten unter Aufsicht der Freiwilligen Feuerwehr Neuenkirchen vollständig aus. Die Polizei Melle bittet nun Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, sich unter 05422/92260 zu melden.

