Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Zusammenstoß mit einem Reh- Krad-Fahrer schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Mittwochabend gegen 19.35 Uhr, kam es in Bad Essen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 44- jähriger Krad-Fahrer schwer verletzt wurde. Der Mann aus Bad Essen befuhr mit seinem Krad die Straße "Im Hellbruch" in Richtung Bohmte als plötzlich zwei Rehe die Fahrbahn kreuzten. Es kam zum Zusammenstoß mit einem der Tiere, der Fahrer stürzte und verletzte sich hierbei schwer. Der 44- Jährige wurde umgehend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die beiden Tiere konnten vor Ort nicht mehr festgestellt werden. Ein Jagdpächter wurde informiert.

