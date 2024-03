POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Osterhase in Osnabrück unterwegs: Schnitzeljagd der Polizei startet

Polizeiinspektion Osnabrück

Osnabrück/Innenstadt: Osterhase in Osnabrück unterwegs: Schnitzeljagd der Polizei startet

Die Osterhasen sind schon fleißig beim Verstecken und auch die Polizei Osnabrück ist dieses Jahr als österliche Unterstützung unterwegs. In der Innenstadt Osnabrücks wurden kleine Osterüberraschungen versteckt und die Polizei fordert alle kleinen und großen Spürnasen auf, bei der Suche mitzuhelfen. Die Schnitzeljagd startet heute und in den kommenden Tagen werden Hinweise über die Social Media-Kanäle der Polizei Osnabrück bekanntgegeben. Ein Hinweis dort wird euch verraten, wo sich eine der Osterüberraschungen versteckt hat. Wer sie dann findet, darf gerne ein Foto an den Instagram Account der Polizei Osnabrück (@polizei.osnabrueck) schicken und sich unter dem Hashtag #polizeiosterhase verlinken. Keine Sorge, die kleinen Überraschungen sind wettergeschützt verpackt und befinden sich ausschließlich an freien und öffentlich zugänglichen Plätzen. Also, Augen auf bei der Suche nach den Überraschungen, Zieleinlauf anstreben und dann gleich ab an die Social Media-Kanäle. Die Polizei Osnabrück freut sich auf zahlreiche Mitspieler, die an der Schnitzeljagd teilnehmen und wünscht allen schon jetzt frohe Ostern!

