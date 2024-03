POL-OS: Osnabrück: Kupferdiebstahl von einem Firmengelände- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Am Montagnachmittag schlugen drei unbekannte Täter gegen 17:00 Uhr einen 64-jährigen Radfahrer in das Gesicht, welcher die Straße "Am Pappelgraben" in Richtung Quellwiese befuhr. Der Mann stürzte folglich zu Boden. Dort kam es zu weiteren Angriffen auf den 64-Jährigen. Anschließend flüchteten die jugendlichen Täter. Eine Zeugin beobachtete ...

