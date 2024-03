POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Körperverletzung Am Pappelgraben

Osnabrück (ots) - Am Montag gegen 13:40 Uhr befuhr ein 86-jähriger Mann aus Osnabrück mit seiner 84-jährigen Beifahrerin die Borsigstraße in Richtung der Straße In der Stroth. An der Kreuzung beabsichtigte der Mann mit seinem Mercedes nach links in Richtung der B68-Unterführung abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des LKW, der die Straße In der Stroth ...

