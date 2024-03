Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: A30 - Mehrstündige Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend ereignete sich auf der A30 bei Hasbergen ein Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen. Glücklicherweise trug niemand schwere Verletzungen davon, die Autobahn musste jedoch mehrere Stunden voll gesperrt werden. Gegen 22.05 Uhr krachte es im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Hellern und Hasbergen, als der 50-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam und in eine mobile Betonleitwand krachte. Der Sattelzug kam quer auf beiden Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Hannover zum Stillstand. Insgesamt drei weitere Fahrzeuge wurden von herumgeschleuderten Elementen und Bruchstücken der mobilen Betonleitwand getroffen und beschädigt. Zudem kam es auch zu einem Auffahrunfall. Durch auslaufenden Diesel-Kraftstoff des Sattelzuges kam es zur Verunreinigung von Erdreich und der in der Nähe des Unfallort verlaufenden Düte. Aufgrund der Unfallaufnahme, der Bergungsmaßnahmen und der umfangreichen Reparaturarbeiten an der Baustelleneinrichtung musste die Richtungsfahrbahn Hannover für mehrere Stunden an der Anschlussstelle Hasbergen voll gesperrt bleiben. Insgesamt trugen drei Personen leichte Verletzungen davon, eine von Ihnen musste ins Krankenhaus gebracht werden. Neben Kräften der Polizei waren die Osnabrücker Berufsfeuerwehr, die untere Wasserbehörde, mehrere Abschlepper ein Wartungsdienst für die beschädigte Baustelle und die Autobahnmeisterei vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell