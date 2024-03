Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Zwei schwere Unfälle am Samstag

Melle (ots)

Am Samstagmorgen befuhr ein 64-jähriger Motorradfahrer gegen 10:00 Uhr die Riemsloher Straße in Richtung Riemsloh, als er in einer Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite geriet. Dort kollidierte der Mann aus Osnabrück mit einem entgegenkommenden BMW. Der 64-Jähriger verletzte sich bei dem Unfall schwer. Die 37-jährige Autofahrerin (whft. Melle) erlitt leichte Verletzungen. Beide Beteiligten wurden anschließend mit dem Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Diese waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Nur knapp vier Stunden später kam es zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall. Eine 38-Jährige befuhr mit ihrem Skoda die St.-Annener-Straße in Richtung NRW. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der PKW überschlug sich infolgedessen. Die 38-jährige Frau aus Melle wurde bei dem Unfall schwer verletzt und anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Sachschaden. Dieser war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund erster Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 38-jährige Autofahrerin unter dem Einfluss berauschender Mitteln stand, sodass die Entnahme von Blutproben folgte. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt ein.

